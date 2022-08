Berlin (ots) -Ein halbes Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zieht die Diakonie Katastrophenhilfe Bilanz: Welche Hilfe hat das evangelische Hilfswerk bisher geleistet? Was brauchen die Menschen in den kommenden Monaten? Welche Folgen hat der Krieg in der Ukraine für die Arbeit in anderen Teilen der Welt?Dank der großen Spendenbereitschaft konnte die Diakonie Katastrophenhilfe unmittelbar nach Kriegsbeginn eines der größten Hilfsprogramme in ihrer Geschichte starten. Über die aktuelle Situation der Menschen in der Ukraine und den Nachbarländern, die Hilfsmaßnahmen und Forderungen an die Bundesregierung berichten die Präsidentin der Diakonie Katastrophenhilfe, Dagmar Pruin und Martin Keßler, Direktor der Diakonie Katastrophenhilfe.Weitere Themen der Jahres-Pressekonferenz sind die schwere Hungerkrise in Ostafrika sowie die Vorlage des Jahresberichts mit Spendeneinnahmen.Wir laden Sie herzlich ein:Pressekonferenzam Mittwoch, 24. August 2022,10:00 Uhr,Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz,Schiffbauerdamm 40/Ecke Reinhardtstraße,10117 BerlinAuf dem Podium:Dr. Dagmar Pruin,Präsidentin der Diakonie KatastrophenhilfeMartin Keßler,Direktor der Diakonie KatastrophenhilfeWir bitten um Anmeldung unter presse@diakonie-katastrophenhilfe.deFrau Pruin und Herr Keßler stehen vor und nach der Pressekonferenz für Interviews zur Verfügung. Anfragen bitte via Mail an presse@diakonie-katastrophenhilfe.de oder thomas.beckmann@diakonie-katastrophenhilfe.dePressekontakt:Thomas BeckmannPressesprecherTel.: 030 65211 1443, 0174-1810175thomas.beckmann@diakonie-katastrophenhilfe.deOriginal-Content von: Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V., Diakonie Katastrophenhilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115378/5298261