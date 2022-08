Liegt das Schlimmste hinter der Allianz? Der Skandal bei der amerikanischen Tochter Allianz Global Advisors US (AGI US) endete mit einem Schrecken. Und einem grossen Schaden. An Entschädigungen mussten rund 6 Mrd. Euro ausgezahlt werden. Noch schwieriger: Es gab ein Schuldeingeständnis der Tochter. Was im Kern zu einem Geschäftsverbot für die Allianz Tochter in diesem Segment in den USA führte.Der Vorstand der Allianz (DE0008404005) liess sich darauf ein, um die anderen Geschäftsbereiche in den USA zu schützen. Neben AGI US hätte das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...