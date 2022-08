HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach den Zahlen zum zweiten Quartal von 67 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Auch wenn das Management die richtigen Schritte getan habe und die Erwartungen an das chinesische Schienengeschäft gedämpft habe, dürften die Investoren auf die Bekanntgabe eines neuen Vorstandschefs warten und Verbesserungen bezüglich der Abwanderung im Top-Management, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das könnte dann der Zeitpunkt sein, um konstruktiver für die Aktienbewertung zu werden./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / 07:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KBX1006

KNORR-BREMSE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de