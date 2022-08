Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG



Unternehmen: SMT Scharf AG

ISIN: DE000A3DRAE2



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 16.08.2022

Kursziel: 17,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Starkes H1 über den Erwartungen - Aussicht auf solide Geschäftsentwicklung in H2 trotz anhaltendem Russland-Embargo



SMT Scharf hat am Freitag H1-Finanzkennzahlen veröffentlicht. Diese offenbaren ein starkes Wachstum in den wichtigen Absatzmärkten China und Russland. Für H2 hat sich die Visibilität auf eine solide Geschäftsentwicklung u.E. indes erhöht.



[Tabelle]



Starke Umsatzentwicklung dank Neuanlagengeschäft: In H1 erzielte SMT Scharf einen Umsatz von 37,5 Mio. Euro, was für Q2 ein Niveau von 22,7 Mio. Euro impliziert. Damit konnte sowohl unsere Erwartung (MONe: 20,3 Mio. Euro) als auch der starke Vorjahreswert (Q2/21: +54,2% yoy) übertroffen werden. Wesentlicher Treiber war dabei das Neuanlagengeschäft (+43,8% yoy auf 20,0 Mio. Euro), das v.a. in China aufgrund der erfolgten Einführung der China-III-Maschinen stark beflügelt wurde. Der Erlösanteil in China wuchs folglich auf 35% (+9PP yoy). Auch in Russland steigerte SMT Scharf sein Geschäft (Anteil: 32%; +10PP yoy) mit einem Umsatzanstieg von 73,9% yoy auf 12,0 Mio. Euro deutlich überproportional, da russische Kunden vor dem Inkrafttreten internationaler Sanktionen (12. Juli) Bestellungen vorgezogen hatten. Seitdem dürfen dort lediglich einzelne Ersatzteile geliefert werden. Das Ersatzteilgeschäft des Konzerns konnte indes moderat gesteigert werden (+5,6% yoy).



Q2-Ergebnis von China-Geschäft geprägt: Das EBIT lag in Q2 mit 1,6 Mio. Euro (+62,7% yoy) ebenfalls über unserer Erwartung (1,3 Mio. Euro). Somit stand nach 6M ein starkes Niveau von 7,0 Mio. Euro zu Buche. Maßgeblich hierfür war neben dem starken Absatz von hochpreisigen China-III-Neuanlagen jedoch v.a. die in Q1 erfolgte Auflösung von Rückstellungen, die im Zuge der verzögerten China-III-Zulassung gebildet wurden (4,2 Mio. Euro).

Vorstand weiterhin zurückhaltend für H2: Aufgrund der nach Aussage des Vorstandes fortbestehenden Unsicherheiten im Hinblick auf die Entwicklung in H2 hat SMT Scharf unverändert keine Guidance kommuniziert. Mit einem Auftragsbestand von 36,6 Mio. Euro (+7,9% qoq) besteht u.E. jedoch inzwischen eine gewisse Visibilität für eine solide Entwicklung in H2, auch wenn diese aufgrund der extrem hohen Vorjahresbasis unter H2/21 liegen sollte. So ist die Nachfrage in China bis dato ungebrochen stark, obwohl man hier den geplanten Umsatz für 2022 bereits nahezu erfüllt hat. Daneben dürften die Bremsspuren im Russland-Geschäft auf Jahressicht dank des H1 schwächer ausfallen als avisiert. Zudem könnten Embargos auf vereinzelte Produkte im Jahresverlauf fallen. Wir erhöhen daher unsere Prognosen für 2022 und positionieren uns auch optimistischer für 2023 und 2024.

Fazit: Nach H1 haben sich die vom Management dargestellten Risiken u.E. nicht umfänglich materialisiert. Wir bestätigen unser Rating mit einem neuen Kursziel von 17,00 Euro.







