Anlass der Studie: Q2/22 Update

Empfehlung: Buy

seit: 16.08.2022

Kursziel: EUR24

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 24,50 auf EUR 24,00.



Zusammenfassung:

Die Q2-Ergebnisse lagen nahe an unseren Schätzungen und zeigen, dass Grand City auf gutem Weg ist, ihre bestätigte Guidance zu erreichen. Die Hauptkennzahlen übertrafen die Vergleichswerte des Vorjahres und wurden durch einen Anstieg der Nettomiete um 5,4% im Jahresvergleich angeführt, der einen Anstieg des FFOPS 1 um 5,1% J/J bewirkte. Zwar steigen die Betriebskosten, es erhöhen sich aber auch die Mieten (3,0% LFL). Das Unternehmen hilft seinen Mietern auch dabei, sich auf wesentlich höhere Energierechnungen in diesem Winter einzustellen, indem es sie zu Vorauszahlungen ermutigt, und das Management erwartet nicht, dass der Energieschock die Fähigkeit der Mieter, ihren Mietverpflichtungen nachzukommen, beeinträchtigen wird. Wir behalten unsere Kaufempfehlung für GCP bei. Nach Anpassung der Aktienanzahl an die Scrip-Dividend-Aktien lautet unser Kursziel nun EUR24,00 (zuvor: EUR24,50).



First Berlin Equity Research has published a research update on Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 24.50 to EUR 24.00.



Abstract:

Second quarter reporting was close to FBe and has Grand City tracking towards confirmed guidance. Headline figures outperformed the prior year comps and were led by a 5.4% Y/Y increase in net rent, which spurred a 5.1% Y/Y rise in FFOPS 1. Although operating costs are rising, so are rents (3.0% LFL). The company is also helping its renters brace for much higher energy bills this winter by encouraging pre-payments now, and management do not expect the energy-shock to compromise tenants' ability to meet rent obligations. We remain Buy-rated on GCP with a EUR24 target price after adjusting the share count for the scrip dividend shares (old: EUR24.5).

