Dank starker Zahlen von BHP sind Rohstoffaktien am Dienstag auf breiter Front gefragt. Der Minenkonzern hatte angesichts der Rekordpreise bei den Rohstoffen so viel verdient wie noch nie. Das wirkt sich auch positiv auf die deutschen Stahlaktien aus. Thyssenkrupp, Salzgitter und Klöckner & Co legen allesamt drei bis fünf Prozent zu.Die hohen Rohstoffpreise lassen die Anleger somit aktuell die Konjunktursorgen vergessen, welche die Stahlaktien zuletzt gehemmt hatten. Auch die deutschen Konzerne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...