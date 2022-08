Wien (www.fondscheck.de) - Der neue Chef der Fondsgesellschaft DWS, Stefan Hoops, und die ehemalige Nachhaltigkeitschefin des Hauses, Desiree Fixler, haben sich auf dem Karrierenetzwerk Linkedin ein Wortgefecht geliefert, so die Experten von "FONDS professionell".Der Vorsitzende der DWS-Geschäftsführung habe in einem Beitrag auf dem Portal Kritik an den jüngsten Quartalsergebnissen der Deutschen-Bank-Tochter zurückgewiesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...