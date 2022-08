Die Energiewende wird weltweit vorangetrieben. In den USA etwa wurde das größte Klima-Paket aller Zeiten zuletzt (auch vom Repräsentantenhaus) verabschiedet. 369 Milliarden Dollar werden nun in die Hand genommen, um den Übergang von fossiler zu erneuerbarer Energie zu beschleunigen. Damit nicht genug: Goldman Sachs sieht indes gar einen Billionen-Markt.Konkret sehen die Analysten der US-Investmentbank ein Marktvolumen von zehn Billionen Euro (entspricht: 10.000 Milliarden Euro) in die Energiewende. ...

