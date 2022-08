Der aktivistische Hedgefonds-Manager Dan Loeb hat seine Beteiligung an Walt Disney ausgebaut (DER AKTIONÄR berichtete) und damit für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bei der Dow-Aktie gesorgt. Geht die Entwicklung so weiter, könnte bald das nächste starke Kaufsignal folgen. Trader sollten sich positionieren.Loeb möchte unter anderem den Sportsender ESPN abspalten, was wohl stille Reserven freisetzen würde. Den Anlegern jedenfalls gefallen die Pläne, zumindest legt der Kurs seit Wochen zu.In Kürze ...

