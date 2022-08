Vizsla Silver bohrte 1.011 Gramm pro Tonne Silberäquivalent auf 12,52 Metern, Osisko Gold Royalties profitierte im zweiten Quartal 2022 von rekordverdächtigen GEO-Lieferungen und Cash-Margen, Caledonia Mining meldete Ergebnisse für das zweite Quartal mit Bruttoeinnahmen in Höhe von 37 Millionen US$, was einem Anstieg von 23,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und First Tin möchte seine angezeigten Ressourcen durch ein vollständig finanziertes Diamantbohrprogramm um eine hochgradige Zinnmineralisierung erweitern.