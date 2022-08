LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero nach einem Zwischenbericht zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die Aussagen zum Bruttowarenvolumen im dritten Quartal seien etwas schwach gewesen, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dennoch habe der Essenslieferant aber gute Fortschritte gemacht, was die Entwicklung des operativen Ergebnisses und den freien Barmittelfluss angehe./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / 06:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2022 / 06:41 / GMT



ISIN: DE000A2E4K43

