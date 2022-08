Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Kanadas Inflation fiel im Juli von ihrem 39-Jahres-Hoch von 8,1% auf 7,60% im Jahresvergleich, was den Markterwartungen entspricht, so die Experten von XTB.Die Benzinpreise hätten stark nachgegeben (35,6% gegenüber 54,6% im Juni), während die Inflation bei Lebensmitteln weiter zugenommen habe (9,9% gegenüber 9,4%). Ohne Benzin sei der VPI um 6,6% gestiegen. Auf Monatsbasis seien die Verbraucherpreise um 0,1% gestiegen - der langsamste Anstieg seit Dezember 2021. Die Kerninflation in Kanada sei im Juli auf 6,10% zurückgegangen, von einem Rekordwert von 6,2% im Jahresvergleich im Juni. (16.08.2022/alc/a/a) ...

