DGAP-Ad-hoc: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Personalie

ecotel communication ag: Strategischer Führungswechsel in Vorstand und Aufsichtsrat



16.08.2022 / 16:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Düsseldorf, 16. August 2022



Die ecotel communication ag gibt einen Führungswechsel in Vorstand und Aufsichtsrat bekannt.



Mit Wirkung zum 01.09.2022 wird Markus Hendrich (42) alleiniger Vorstandsvorsitzender. ecotel-Gründer Peter Zils (59), der sich bereits seit Oktober 2021 den Vorstandsvorsitz mit Markus Hendrich teilte, wird stellvertretender Vorstandsvorsitzender.



Auch im Aufsichtsrat erfolgt der Generationenwechsel: Uwe Nickl (52) übernimmt, ebenfalls mit Wirkung zum 01.09.2022, den Vorsitz von Dr. Norbert Bensel (74), der seinerseits in die Rolle des stellvertretenden Vorsitzenden wechselt.





Über die ecotel communication ag:



Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und auf die Vermarktung von Informations- und Telekommunikationslösungen in verschiedenen Segmenten spezialisiert. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen beschäftigt ecotel ca. 300 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 50.000 Kunden und stellt 55.000 Datenanschlüsse und über 440.000 Sprachkanäle bereit.



Investor Relations



ecotel communication ag

Investor Relations

+49 (0) 211-55 007 740

E-Mail: investorrelations@ecotel.de



Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.ecotel.de



16.08.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de