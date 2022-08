FEELM, das Flaggschiff der Zerstäubungstechnologie-Plattform von SMOORE der weltweit größte Hersteller von Vape-Geräten, erhält Produktionslizenz für E-Zigaretten gemäß den Anforderungen, die von der chinesischen Regierung Anfang des Jahres erlassen wurden.

Anfang 2022 erlässt China neue nationale Normen für elektronische Zigaretten, die von Unternehmen, die diese Geräte herstellen, eine Produktionslizenz verlangen. Drei Produktionsstätten von SMOORE, zwei von ihnen wurde unter der Marke FEELM die Lizenz erteilt, wobei FEELM darüber hinaus auch die offizielle Zulassung erhielt, E-Zigaretten als eigene Rechtspersönlichkeit zu produzieren.

SMOORE begrüßte die neuen politischen Rahmenbedingungen, die gewährleisten, dass alle Produzenten von E-Zigaretten nun vollständig gesetzeskonform agieren. Das Ziel von SMOORE besteht darin, weiterhin auf die Grundlagen von Wissenschaft und Technologie als treibende Kraft seines Wirtschaftsmodells zu vertrauen, um somit die langfristige Nachhaltigkeit der Branche aktiv zu fördern und seinen globalen Kundenkreis und Kundenstamm zu unterstützen.

Die Produkte von FEELM sind bereits weltweit in mehr als fünfzig Ländern erhältlich. Im Jahr 2022 führt FEELM sein innovatives Vaping-Einweggerät FEELM Max gemeinsam mit dem weltweit ersten hauchdünnen Vape-Gerät FEELM Air ein. Diese neuen Produkte werden in den Vereinigten Staaten, in Europa, Afrika und anderen Märkten erhältlich sein und darauf abzielen, die Position von FEELM als globaler Technologieführer auf dem E-Zigarettenmarkt zu festigen.

FEELM verfügt nun über eine Jahresproduktionskapazität von zwei Milliarden Geräten und besitzt die erste vollständig automatisierte Produktionslinie der Branche, die mehr als 7.200 Zerstäuber pro Stunde produzieren kann. Die qualitativ hochwertigen Produktionsverfahren konzentrieren sich auf eine kontinuierliche Verbesserung der Vaping-Erfahrungen seiner Kunden.

Über FEELM:

Als Flaggschifftechnologie-Marke von SMOORE ist FEELM der weltweit führende Anbieter von geschlossenen Vape-Systemen. Basierend auf der weltweit führenden Keramikspulen-Heiztechnologie kombiniert FEELM Technologie zur authentischen Geschmacksreproduktion und innovative Elektroniktechnologie für ein ultimatives und einzigartiges Vaping-Erlebnis.

Über SMOORE:

SMOORE ist ein weltweit führender Anbieter von Vaping-Technologielösungen, einschließlich der Herstellung von Vaping-Geräten und Vaping-Komponenten für HNB-Produkte auf ODM-Basis, mit fortschrittlicher Forschungs- und Entwicklungstechnologie, starken Produktionskapazitäten, einem breit gefächerten Produktportfolio und einem vielfältigen Kundenstamm.

Laut Frost Sullivan ist SMOORE der weltweit größte Hersteller von Vaping-Geräten in Bezug auf den Umsatz bei einem Anteil von 22,8 am gesamten Weltmarkt im Jahr 2021. Sein Weltmarktanteil ist größer als die Summe der auf den Plätzen 2 bis 5 aufgeführten Unternehmen.

