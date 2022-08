Newark (www.anleihencheck.de) - Der Anleihemarkt ist sprichwörtlich in Flammen aufgegangen, nachdem sich ein Jahrzehnt sinkender Renditen innerhalb weniger Wochen umkehrte, so Robert Tipp, Chief Investment Strategist and Head of Global Bonds bei PGIM Fixed Income.Die Ausgangslage mit niedrigen Renditen, engen Spreads und hohen Aktienmultiplikatoren habe durch die veränderten Fundamentaldaten - insbesondere die hohe Inflation - zu einer umfassenden Neubewertung der Märkte geführt. Das Ergebnis: Die Renditen für Anleihen und Aktien seien im ersten Halbjahr so schlecht gewesen wie seit den 1970er Jahren nicht mehr, als Inflation und Unsicherheit ähnlich hoch gewesen seien. Die Mythologie rund um den "Phönix" deute auf eine Renaissance des Anleihemarktes hin, was jedoch noch verfrüht wäre. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...