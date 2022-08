Schon seit dem Jahr 2015 zahlen hiesige Banken in einen europäischen Fonds ein, welcher in Zukunft zur Rettung von kriselnden Finanzinstituten genutzt werden soll. Innerhalb von wenigen Jahren haben die Einzahlungssummen sich dabei bereits mehr als verdoppelt, was unter anderem den Anlegern der Deutschen Bank zu schaffen macht.Gestern teilte die Finanzaufsicht in Bonn mit, dass die Abgaben im laufenden Jahr mal wieder deutlich anziehen. Insgesamt 3,38 Milliarden Euro müssen hiesige Geldinstitute in den Topf werfen, wovon Deutsche Bank (DE0005140008) und Commerzbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...