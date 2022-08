Nach der jüngsten Erholungs-Rally haben sich die US-Börsen am Dienstag ohne klare Richtung präsentiert. Während die Standardwerte an der Wall Street höher notierten, verzeichneten die Aktien an der Technologiebörse Nasdaq größere Verluste. Frische US-Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Indizes.Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel über die vielbeachtete Marke von 34.000 Punkte, konnte sie aber nicht halten. Zuletzt notierte das Börsenbarometer 0,2 Prozent höher bei 33.980 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...