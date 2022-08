Veracode, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zum Testen der Anwendungssicherheit, meldete heute die Einführung des Veracode Velocity Partner Program. Mithilfe des Programms sollen Partner ihre Sicherheitspraxis auf Basis der cloudnativen Continuous Software Security Platform von Veracode schnell und profitabel ausbauen und so den Abschluss von Transaktionen beschleunigen, Marktanteile vergrößern und den Umsatz steigern können.

In das Programm integriert sind zahlreiche Funktionen wie auf wichtige Sicherheitsinitiativen ausgerichtete neue Kampagnen zur Nachfragegenerierung, On-Demand-Tools für Vertrieb und technische Unterstützung sowie ein neues Programm für die rollenbasierte Partnerschulung- und Zertifizierung. Partner, die Kunden maßgeblich dabei unterstützen, mit ihren komplexen Sicherheits- und Entwicklungsherausforderungen umzugehen, können mithilfe dieser Funktionen die Teamleistung optimieren, die Zusammenarbeit verbessern und die Erfolgsraten erhöhen.

Unternehmen räumen sicherer Software eindeutig immer größere Priorität ein; so soll der Markt für Anwendungssicherheit bis 2026 22,6 Milliarden US-Dollar erreichen, während er 2019 bei 5,5 Milliarden US-Dollar lag*. Darauf ausgerichtet, den Vertriebspartnern von Veracode dabei zu helfen, auf diese wachsende Marktnachfrage einzugehen, kombiniert das Velocity Partner Program die Funktionen der innovativen cloudnativen Plattform von Veracode mit der Unterstützung von spezialisierten Fachleuten und Angeboten zur Nachfragegenerierung, um Go-to-Market-Services zu etablieren.

"Der Bedarf an Geschwindigkeit und Innovation in der Softwareentwicklung hat neue Komplexitäten und Risiken für Unternehmen mit sich gebracht", sagte Pete Harteveld, Chief Revenue Officer bei Veracode. "Als bewährter Marktführer für Softwaresicherheit wollen wir mit all unserer Kraft sicherstellen, dass unsere Kunden auf diese Herausforderungen vorbereitet sind. Unsere vertrauenswürdigen Partner spielen bei diesem Ziel eine entscheidende Rolle. Mit der Weiterentwicklung des Veracode Velocity Program wird unseren Partnern ein klarer Weg geboten, um Kunden dabei zu helfen, Software sicherer und schneller zu entwickeln, während ihre Unternehmen wachsen."

Drei Stufen von Veracode Velocity

Eine rollenbasierte Strategie und Herangehensweise ermöglicht den Partnern den Kontakt und die Zusammenarbeit mit Veracode, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Die Kenntnisse, Fähigkeiten, Einblicke und optimalen Verfahren, die Partner mithilfe von Veracode gewinnen, verbessern ihre Möglichkeiten zur Lieferung branchenführender Lösungen und Dienstleistungen.

Unterteilt in drei Stufen, bietet das Programm Struktur und ein formalisiertes Schema für die Kategorisierung von Partnern auf der ganzen Welt basierend auf ihrer Fähigkeit, die wichtigsten Anforderungen zu erfüllen.

Stufe 1- Sprint Partners : Alle Partner von Veracode beginnen auf dieser Stufe und haben Zugang zu Tools wie Marketing-Kampagnen und On-Demand-Programmen, Schulungen und Zertifizierungen, automatischen Abonnements für die gesamte Partner-Kommunikation und Online-Ressourcen über die Partner Community.

: Alle Partner von Veracode beginnen auf dieser Stufe und haben Zugang zu Tools wie Marketing-Kampagnen und On-Demand-Programmen, Schulungen und Zertifizierungen, automatischen Abonnements für die gesamte Partner-Kommunikation und Online-Ressourcen über die Partner Community. Stufe 2- Momentum Partners : Abhängig von der erbrachten Leistung und dem Engagement mit Veracode können ausgewählte Partner ein individuelles, planbasiertes Marketing für auf ROI-Ziele ausgerichtete Programminvestitionen nutzen. Überdies haben sie vorrangigen Zugang zu Enablement-Programmen und Initiativen, um wichtige Leistungskenngrößen zu verbessern.

: Abhängig von der erbrachten Leistung und dem Engagement mit Veracode können ausgewählte Partner ein individuelles, planbasiertes Marketing für auf ROI-Ziele ausgerichtete Programminvestitionen nutzen. Überdies haben sie vorrangigen Zugang zu Enablement-Programmen und Initiativen, um wichtige Leistungskenngrößen zu verbessern. Stufe 3- Turbo Partners : Diese Stufe ist nur auf Einladung für strategische Go-to-Market-Partner möglich, die an zentrale Initiativen angeschlossen sind. Diese Partner nehmen an einer gemeinsamen Go-to-Market-Planung mit vierteljährlichen Geschäftsbesprechungen und exklusiven Programmen wie einen frühzeitigen exklusiven Zugang zu Produkten, Programmen, Ressourcen und Inhalten von Veracode teil.

Gemeinsam besser

"Aufgrund der Partnerschaft zwischen Optiv und Veracode können wir unsere bewährte Fähigkeit zur Beratung, zum Einsatz und zum Betrieb von AppSec-Programmen weiterentwickeln", sagte Joshua Dubik, Senior Practice Leader bei Optiv. "Durch die Nutzung der integrierten Funktionen von Veracode wie etwa Schulungen und Zertifizierungen, neue Angebote zur Bedarfsgenerierung sowie Tools und Produkte über den breiteren Markt können wir bessere Ergebnisse für unsere Kunden erzielen."

Harteveld ergänzte: "Unsere Continuous Software Security Platform ist nahtlos in die Umgebungen, in denen die Entwickler tätig sind, integriert, sodass ihnen eine sichere Programmierung erleichtert wird, ohne die Geschwindigkeit der Bereitstellung zu beeinträchtigen. Mithilfe von Berichten und Analysen ‚aus einem Guss', kombiniert mit täglichen Aktualisierungen der Schwachstellenbibliothek, sorgen wir dafür, dass die Teams der Kunden, die alle Phasen des Softwareentwicklungszyklus unterstützen, die Einhaltung der Vorschriften überwachen, das Unternehmensrisiko beherrschen und unerwartete Angriffe bewältigen können. Durch unsere Plattform können Partner ihren Kunden die Sicherheit eines flexiblen und robusten Software-Sicherheitsprogramms bieten, das mit ihren Anforderungen wachsen und skalieren kann."

Um mehr über das Veracode Velocity Partner Program zu erfahren, besuchen Sie https://www.veracode.com/partners/program oder wenden Sie sich an partnerprogram@veracode.com.

