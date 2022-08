BASF gilt als einer der größten Gasverbraucher in Deutschland. Der Chemieriese braucht den natürlichen Brennstoff nicht nur zur Wärmeerzeugung, sondern auch als Grundstoff für diverse Produktionen. Entsprechend groß war und ist die Sorge, was mit dem Konzern im Falle weiter nachlassender Lieferungen aus Russland passiert.Der Aktienkurs von BASF (DE000BASF111) wurde durch solche Sorgen teilweise rapide in die Tiefe befördert. Trotz einer dezenten Erholung in den letzten Wochen notiert das Papier aktuell noch knappe 30 Prozent tiefer als zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...