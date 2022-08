IonQ Aria ist nach der 2019 erfolgten Markteinführung von IonQ Harmony das zweite Quantensystem von IonQ auf der "Azure Quantum"-Plattform

Zur Markteinführung ist der Cloud-Zugang zu IonQ Aria ausschließlich über die "Azure Quantum"-Plattform verfügbar

IonQ (NYSE: IONQ), ein Branchenführer im Bereich Quantencomputing, gab heute zum Start die Verfügbarkeit von IonQ Aria exklusiv auf der "Azure Quantum"-Plattform bekannt. Mit Azure Quantum können Nutzer aus aller Welt mit wenigen einfachen Eingaben auf eines der leistungsfähigsten Quantensysteme der Branche zugreifen und so den Weg für neue Quantenanwendungen in Bereichen wie dem maschinellen Lernen und der Logistik ebnen. IonQ Aria ist nach der Einführung von IonQ Harmony Ende 2019 das zweite IonQ-System, das sich der "Azure Quantum"-Plattform anschließt.

"Die Verfügbarkeit von IonQ Aria für Kunden von Azure Quantum ist sehr aufregend, denn dies entspricht unserem grundlegenden Ziel, Quanten-Technologie in großem Umfang zugänglich und erschwinglich zu machen", sagte Peter Chapman, CEO und Präsident von IonQ. "IonQ Aria zusammen mit IonQ Harmony auf der "Azure Quantum"-Plattform stellt sicher, dass Unternehmenskunden und Forschungseinrichtungen die Wahl haben, welches Quantensystem am besten für ihre spezifischen Bedürfnisse geeignet ist."

IonQ Aria, dessen Beta-Version Anfang des Jahres öffentlich zugänglich gemacht wurde, ist mit einer Anzahl von 23 algorithmischen Qubits (AQ) derzeit der weltweit beste, öffentlich zugängliche Quantencomputer.

Die höhere Anzahl an AQs ermöglicht potenziell eine schnellere Entwicklung von Quantensimulationen und -algorithmen als alle vorherigen Generationen von Quantencomputern. Erste ausgewählte Kunden haben bereits damit begonnen, das System zur Entwicklung von Algorithmen zur Risikominderung im Finanzwesen, zur Modellierung chemischer Reaktionen in Akkus für Elektrofahrzeuge und zur Verbesserung der Bilderkennung für zukünftige autonome Fahrzeuge einzusetzen. Kunden, die im Rahmen eines monatlichen Abonnements Zugang zu IonQ Aria über Azure Quantum erwerben, erhalten im Rahmen des Plans ein Premium-Onboarding, Beratungsdienste sowie technischen Support.

"Der Wunsch, auf der "Azure Quantum"-Plattform zu lernen und Innovationen zu schaffen, ist unglaublich groß, und die Partnerschaft mit Systemanbietern wie IonQ versetzt uns in die Lage, unseren Kunden weltweit die Tools zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um die Fragen von morgen zu beantworten", sagte Dr. Krysta Svore, Distinguished Engineer für Azure Quantum bei Microsoft. "Die Verfügbarkeit von IonQ Aria und IonQ Harmony bietet Kunden eine noch größere Wahlmöglichkeit bei der Auswahl der richtigen Quanten-Hardware für ihre spezifischen Anforderungen."

In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Quantencomputersystemen stark gestiegen, da sowohl Unternehmen als auch Forschungseinrichtungen die Möglichkeiten der Quantenphysik nutzen möchten, um bisher unlösbare Probleme zu bewältigen. In der ersten Hälfte dieses Jahres meldete IonQ kommerzielle Partnerschaften mit Hyundai Motors, um leistungsfähigere Batterien für Elektrofahrzeuge zu entwickeln und maschinelles Quantenlernen für die Objekterkennung in zukünftigen Fahrzeugen einzusetzen. IonQ gab außerdem die Ergebnisse seines Projekts mit GE Research bekannt, in dem die Effektivität von Quanten-Technologie zur Risikominderung in Szenarien nachgewiesen wurde, in denen sich mehrere Faktoren gegenseitig beeinflussen.

Weitere Einzelheiten über die Leistungsfähigkeit, Möglichkeiten und Anwendungen von IonQ Aria finden Sie hier im Blog. Weitere Informationen über die kommerziellen oder Forschungspartnerschaften des Unternehmens finden Sie in den Q2 2022 Finanzergebnissen, die am 15. August 2022 bekannt gegeben wurden.

