Andersen Global baut seine Plattform in der Karibik mit der Guardian Business Group in Montserrat weiter aus und erweitert damit die bestehenden juristischen Kompetenzen in der Region um zusätzliche Steuerkompetenzen.

Guardian Business Accounting Services wurde 2014 gegründet und ist im Bereich Rechnungswesen, Buchhaltung, Investitionsberatung, Unternehmensberatung, Steuerberatung und -vorbereitung tätig. Unter der Leitung des Managing Partners John Skerritt kooperiert das Unternehmen mit dem Inland Revenue Department (Finanzamt), um sicherzustellen, dass die lokalen und regionalen Kunden mit den sich verändernden Vorschriften des Marktes in Einklang stehen.

"Unsere Firma setzt sich für ihre Kunden ein und ist stolz darauf, auf der Grundlage von Professionalität, Loyalität und Transparenz langfristige Beziehungen aufzubauen", so John. "Da sich der Markt in Montserrat weiter entwickelt, wird die Kooperation mit Andersen Global uns in die Lage versetzen, als Unternehmen zu wachsen und integrierte, erstklassige Lösungen sowohl lokal als auch international anzubieten."

"Da die Anforderungen in der Region weiter zunehmen, wird das umfangreiche Wissen und die Erfahrung von Guardian Business Accounting Services unseren Kunden einen unmittelbaren Mehrwert bringen", sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. "Montserrat ist ein weiterer entscheidender Markt im Rahmen unserer Strategie, eine führende Präsenz in der Karibik aufzubauen, und die Verstärkung von Johns Team versetzt uns in eine gute Position für weiteres Wachstum."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit weltweit mehr als 12.000 Juristen und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 370 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

