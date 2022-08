Trotz schwächerem ZIW-Index legt der DAX heute weiter zu und nähert ich kurzzeitig sogar der 14.000er-Marke an. Nach der Rallye der letzten Tage starten in den USA heute wichtigsten Indizes uneinheitlich in den Handel. Von Unternehmensseite sorgen heute u.a. die folgenden Nachrichten für Bewegung bei Einzelwerten:

Den vollständigen Artikel lesen ...