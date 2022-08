Turnaround läuft...: Gold-Minen mit riesigem Potenzial!

Anzeige / Werbung

Der starke Zinsanstieg in den USA hat den Goldpreis gedrückt. Das sollte aber nur temporär sein!

die Rezessionsgefahr ist noch nicht gebannt, während der Inflationsdruck nachlässt. Deshalb ist davon auszugehen, dass die wichtigste Notenbank der Welt, die US-Notenbank Fed, ihren geldpolitischen Straffungskurs mindestens verlangsamen, wenn nicht sogar aussetzen wird. Das wird dem Goldpreis helfen, um die Jagd nach dem bisherigen Allzeithoch fortzusetzen. Davon profitieren natürlich in erster Linie auch gute Goldproduzenten, wie Victoria Gold!

Victoria Gold glänzt mit grandiosen Quartalszahlen!

Mit Einnahmen in Höhe von rund 69,4 Mio. CAD aus dem 2. Quartal 2022 toppt Victoria Gold (WKN: A2PVRH) nicht nur das Ergebnis aus dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um fast genau satte sechs Millionen CAD, sondern setzt damit auch für den weiteren Verlauf des Erfolgsjahres ein fettes Ausrufezeichen. Ebenso nach oben weisen im Vergleich zu Q1-2021 der Bruttogewinn und die Nettoerlöse. Mit etwa 22,9 Mio. CAD und rund 17,1 Mio. CAD liegen beide Ergebnisse über denen aus dem 2.Quartal des vergangenen Jahres. Alles Cash, alles gut, also, bei Victoria Gold. Und es wird noch besser, denn verglichen zu Q1-2021, wo das unverwässerte Ergebnis je Aktie noch bei 0,02 CAD lag, konnten sich die Aktionäre in Q2-2022 gleich auf 0,27 CAD Gewinn pro ausstehende Aktie freuen.

Getragen wird Victoria Golds Erfolgsstory von soliden Barmitteln in Höhe von 29,1 Mio. CAD und von einem Betriebskapitalüberschuss von 94,1 Mio. CAD. Insgesamt hat Victoria Gold damit die Schallmauer von 1 Mrd. CAD Gesamtvermögen durchbrochen.

Goldproduktion und -verkauf auf stabilem Niveau!

Mit 32.055 Unzen Gold lag die Goldproduktion von Victoria Golds "Eagle'-Mine in Q2-2022 stabil auf dem Niveau von Q1-2021, wo es 32.140 Unzen waren. Dasselbe gilt für den Goldverkauf, der mit 28.580 Unzen Gold bei einem durchschnittlich realisierten Goldpreis von 1.091 USD, etwa den 28.731 Unzen entspricht, die zwischen April und Juni 2021 über die Ladentheke gingen.

Gerade, was die Goldproduktion betrifft, konnte die "Eagle'-Goldmine riesigen Herausforderungen trotzen. Und an Herausforderungen gab es im 2. Quartal 2022 wahrlich viele. So kam es zu ungeplanten Ausfallzeiten im Brecher- und Förderkreislauf und auch zu Unterbrechungen in der Versorgungskette. Hinzu ergaben sich Probleme, geeignetes Personal im dann doch etwas entlegenen Yukon mit einer Bevölkerungsdichte von nur 0,09 Personen pro km² zu finden. Nicht zuletzt auch traten Schwierigkeiten auf, passendes Wartungs- und Instandhaltungsmaterial in angemessener Zeit zu beschaffen.

In Anbetracht dieser Widrigkeiten sind die knapp 32.000 Unzen produziertes Gold und auch die rund 28.500 verkauften Unzen Gold ein starkes Signal der Resilienz von Victoria Golds "Eagle'-Mine.

Mit der schrittweisen Normalisierung und auch mit Ende der saisonalen Verzerrung als Folge des routinemäßigen winterlichen Wartungsprogramms stehen die Zeichen im zweiten Halbjahr wieder voll auf Wachstum. Und ein kleines Pluszeichen kann sich tatsächlich jetzt schon finden lassen. Legte doch die Erzqualität in Q2-2022 mit 0,85 g/t Au verglichen zu den 0,81 g/t Au aus Q1-2021 etwas zu.

Investitionskosten treiben Wachstum weiter voran!

Mit Investitionen von insgesamt 31,1 Mio. CAD, wovon knapp 17,1 Mio. CAD auf nachhaltiges Kapital, 7 Mio. CAD auf die Erneuerung der mobilen Minenflotte, weitere 3,2 Mio. CAD auf die Erweiterung des Haufenlaugenfeldes und 2,8 Mio. CAD auf den Bau der Wasseraufbereitungsanlage entfallen, setzt Victoria Gold einen klaren Kurs auf nachhaltiges, langfristiges und wertbringendes Wachstum seiner "Eagle'-Goldmine.

Fazit: Weiter auf Kurs, und das mit hohem Kursziel!

Mit Blick auf die nächste Jahreshälfte hält John McConnell, Präsident und CEO von Victoria Gold (WKN: A2PVRH), weiter an seinem Wachstumsplan fest und hat dazu auch jeden Grund. Mit Beginn der Frühjahrsaison hat auch in Q2 dieses Jahres die Produktion wieder stark angezogen. Das wiederum stimmt zuversichtlich, dass man in den kommenden zwei Quartalen auf eine wesentlich höhere Goldproduktion und höhere Einnahmen schauen kann.

Definitiv ist das Unternehmen auf bestem Wege, die ursprüngliche Jahres-Produktions-Prognose von 165.000 Unzen zu erreichen und dabei auch die geplanten Gesamtförderkosten von 1.225,- bis 1.425,- USD pro verkaufter Unze Gold einzuhalten. Das schließlich zeugt mit Hinblick auf ein Umfeld mit ungewöhnlich hoher Inflation von Kostendisziplin, die auch beim Erreichen weiterer Wachstumspläne ein wichtiger Wegweiser bleibt!

Betrachtet man die Zuversicht, die sich aus den Zahlen ableiten lässt, wundert es nicht, dass Analysten das Kursziel auf 23,- CAD pro Aktie setzen und das obere Ende sogar mit sensationellen 27 CAD definieren, was Stand 11. August 2022 fast einer Verdreifachung des aktuellen Kurses von 9,95 CAD entspricht.

Untermauert wird dieser Höhenflug davon, dass sich die "Eagle Gold'-Mine auf dem besten Weg befindet, die vor gut zwei Jahren aufgenommene kommerzielle Produktion vollständig hochzufahren und sich im Umfeld eines starken Edelmetallsektors als führender Player und Goldproduzent aufzustellen. Die Voraussetzungen dafür erfüllt Victoria Gold allemal, umso mehr mit Hinblick auf die Verlängerung der Minenlebensdauer von "Eagle', um satte zwei Jahre und auch unter Berücksichtigung der Bohrungen zur Ressourcenerweiterung.

Nicht zu vergessen ist schließlich auch die magische Marke von 250.000 Unzen Gold, welche die "Eagle Mine' laut dem Projekt 250 ab 2023 jährlich produzieren wird. Je größer die in Unzen zählbaren Schritte sind, mit denen sich Victoria Gold dem Durchbruch dieser Schallmauer nähert, desto stabiler bleibt das hohe Kursziel.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA92625W5072