Ina Invest Holding AG

Ina Invest Halbjahresbericht 2022: Finanzielle Ziele deutlich übertroffen, markantes Portfoliowachstum



17.08.2022 / 06:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc Mitteilung gem. Art. 53 KR



Medienmitteilung

Betriebsergebnis EBIT CHF 12.0 Mio. (HJ 2021: 3.1 Mio.) und Reingewinn CHF 17.0 Mio. (HJ 2021: 2.9 Mio.) liegen deutlich über Vorjahreswerten und über Plan

Wert des Immobilienportfolios mehr als verdoppelt auf CHF 820 Mio. (HJ 2021: 385 Mio.)

Erfolgreiches Closing der strategischen Akquisitionen Bredella in Pratteln BL und Rue du Grand-Pré in Genf

Alle Leuchtturmprojekte auf Kurs

Nachfragesituation bleibt robust, hybrides Portfolio ist attraktiv

Zürich, 17. August 2022 - Die an der SIX Swiss Exchange kotierte Schweizer Immobiliengesellschaft Ina Invest zeigt im ersten Halbjahr 2022 eine eindrücklich positive finanzielle Entwicklung. Das Halbjahresergebnis liegt mit einem EBIT von CHF 12.0 Mio. deutlich über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (HJ 2021: 3.1 Mio.) und übertrifft wiederum die eigenen Zielsetzungen. Der - selbst unter Berücksichtigung der Bauteuerung - deutlich gesteigerte Reingewinn von CHF 17.0 Mio. (HJ 2021: 2.9 Mio.) stammt mehrheitlich aus Erfolgen aus Mieterträgen und positiven Wertveränderungen, welche aus operativen Leistungen resultieren, sowie einem relevanten Einmaleffekt im Finanzergebnis.

Strategische Transaktionen erfolgreich abgeschlossen

Das Portfolio wächst durch den Abschluss der Akquisitionen des Bredella-Areals in Pratteln im Januar und der Liegenschaft an der Rue du Grand-Pré in Genf im März markant auf CHF 820 Mio. Dies entspricht mehr als einer Verdopplung gegenüber dem Vorjahr (HJ 2021: 385 Mio.). Beide Projekte sind auf flexibel nutzbare Immobilien an Orten ausgerichtet, die sich in den nächsten 20 Jahren komplett transformieren werden. Bei beiden Akquisitionen profitiert Ina Invest von Mieterträgen während der Entwicklungszeit. Das Unternehmen hält damit eines der grössten und vielversprechendsten Entwicklungsportfolios der Schweiz.

Entwicklung der Leuchtturmprojekte schreitet planmässig voran

Mit «Rocket» in der Winterthurer Lokstadt hält Ina Invest das höchste sich in Planung befindende Wohngebäude aus Holz der Welt. Die innovative Konstruktion wurde von Implenia, der ETH Zürich und dem Bauingenieurbüro WaltGalmarini entwickelt. Das Siegerprojekt stammt von Schmidt Hammer Lassen Architects aus Kopenhagen und Cometti Truffer Hodel Architects aus Luzern.

Auch die Jurierung für die zweite Etappe des Gebiets «Unterfeld» in Baar ist erfolgreich abgeschlossen. Die Fertigstellung des vollvermieteten Neubaus «Elefant» und den verkauften Eigentumswohnungen «Tender» in der Lokstadt in Winterthur sowie «BaseLink» in Allschwil verläuft exakt nach Plan. Schliesslich erfolgte die Baueingabe für die an bester Lage zwischen Oerlikon und der Universität Irchel in Zürich entstehenden flexiblen städtischen Kleinhaushalte des Projekts «Schaffhauserstrasse».

Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor

Nachhaltigkeit ist für Ina Invest sowohl Wachstums- wie auch Innovationstreiber. Das Unternehmen setzt sich ambitionierte Nachhaltigkeitsziele und publiziert diese inklusive transparent offengelegten Kennzahlen heute gleichzeitig mit den Halbjahresergebnissen in einem ausführlichen Nachhaltigkeitsbericht. Zudem strebt Ina Invest wiederrum eine Top-Bewertung in der GRESB-Benchmarkanalyse an.

Ausblick: Weiteres Wachstum und agile Organisation

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung blicken positiv in die Zukunft. Die Nachfragesituation nach hybriden Immobilien an guten Standorten in der Schweiz bleibt robust. Ina Invest ist flexibel und agil positioniert und kann rasch auf Marktchancen und Herausforderungen reagieren. Das Unternehmen hält auch im zweiten Halbjahr 2022 an seinem Businessplan fest und konzentriert sich auf die unternehmerische Integration des neu entstandenen Portfolios und die weitere Entwicklung seiner attraktiven Projektpipeline.



Den Halbjahresbericht 2022 finden Sie unter: report.ina-invest.com

Ina Invest ist ein unabhängiges Schweizer Immobilienunternehmen und entwickelt nachhaltigen Wohn-, Arbeits- und Lebensraum mit Fokus auf hybride Immobilien, die langfristige Nutzungsflexibilität und Rentabilität gewährleisten. Entstanden als Spin-off von Implenia, hält Ina Invest heute eines der grössten und potenzialstärksten Entwicklungsportfolios der Schweiz. Die Immobilien sind von hoher Standortqualität und weisen einen differenzierten Nutzungsmix auf. Ina Invest plant, weiter zu investieren und zu wachsen und dabei eine überdurchschnittliche Entwicklungsquote sowie mindestens 50% Wohnanteil beizubehalten. Dank eines holistischen Einbezugs der Nachhaltigkeit über alle Phasen der Wertschöpfungskette hinweg erfüllt Ina Invest höchste Nachhaltigkeitsstandards und ist laut GRESB-Benchmark-Analyse das nachhaltigste Unternehmen seiner Peer Group in Westeuropa. Ina Invest ist seit Juni 2020 an der SIX Swiss Exchange kotiert (INA, CH0524026959). Weitere Informationen unter ina-invest.com.