Ungeachtet aller konjunkturellen Unsicherheiten hat der Dax am Dienstag seinen Anstieg fortgesetzt und dabei die runde 14.000er Marke ins Visier genommen. Es fehlten nur knapp 50 Punkte, um das nächste große Rally-Ziel zu erreichen. Am Tageshoch bei 13.947 Punkten setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein. Am Ende des Handelstages stand schließlich ein Plus von 93 Punkten (0,68%) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...