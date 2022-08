Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern seine Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Der Start war noch verhalten, dann stieg der DAX schnell über die Marke von 13.900 Punkten. Am Ende lag er bei 13.910 Zählern. Das ist ein Plus von fast 0,7 Prozent bzw. 93 Punkten. Marktidee: Delivery Hero Delivery Hero hat gestern Quartalszahlen präsentiert und die Märkte überzeugt. Die Aktie legte im Anschluss kräftig zu und war stärkster Wert im MDAX. Aus technischer Sicht steht aktuell eine massive Widerstandszone im Fokus. Damit es weiter nach oben geht, muss der Kurs vor allem die 200-Tage-Linie überwinden. Auf der Unterseite sollten Anleger vor allem zwei Unterstützungen beachten. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf