The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.08.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.08.2022ISIN NameUS27873T1034 EBRO FOODS UN.ADR/1/EO-60CA65532M6062 NOMAD ROYALTY COMPANY NEWDE000A2R6UF7 MER.-BE.FIN. 19/22 MTNDE000CZ40MA9 COBA 17/22 VAR887AU3CB0198034 EIB EUR. INV.BK 12/22 MTNUS718172AT63 PHILIP MORRIS INTL 12/22DE000HSH4SX8 HCOB MZC 10 14/22XS1656195796 EXP.-IM.BK INDIA 17/22MTNUS500769JB16 KRED.F.WIED.V.19/2022 DLGB00BF953G72 BALISE SPRINGS 17/22 MTNDE000DZ1JMF8 DZ BANK IS.A75 VARDE000DB7XPP6 DT.BANK MTN 12/22DE000DDA0MA5 DZ BANK IS.A994