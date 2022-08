NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 72 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Umsatzwachstum der Chemielieferanten für Haus- und Körperpflegeprodukte sowie für die Lebensmittelhersteller bleibe hoch, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. BASF und Evonik zählten mit Blick zurück auf das zweite Quartal zu den "Sternen" in der Branche. Beide Unternehmen hätten sich für das Gesamtjahr erreichbare Ziele gesetzt und Sorgen rund um die Gasversorgung seien überzogen./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / 15:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2022 / 04:05 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BASF111

