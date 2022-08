DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Neuseelands Zentralbank hat ihre Geldpolitik erneut gestrafft, die Cash Rate steigt um weitere 50 Basispunkte auf 3,00 Prozent. Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) begründete den vierten Zinsschritt dieser Größenordnung in Folge mit der Notwendigkeit, die Inflation einzudämmen. Die aktuellen Prognosen sehen vor, dass der Leitzins bis zum ersten Quartal 2023 4,00 Prozent erreichen wird.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q, San Jose

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz Juli PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm 16:00 Lagerbestände Juni PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.308,50 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.647,75 -0,1% Nikkei-225 29.189,09 +1,1% Hang-Seng-Index 20.000,13 +0,9% Kospi 2.517,71 -0,6% Shanghai-Composite 3.291,01 +0,4% S&P/ASX 200 7.127,20 +0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Eine Ausnahme macht nur Seoul, wo der Kospi etwas nachgibt. Zur insgesamt guten Stimmung tragen deutlich und stärker als erwartet gestiegene Exporte Japans im Juli bei. Dabei legte auch der Export ins für die Weltkonjunktur wichtige China um fast 13 Prozent zu. Dazu kommen in China Spekulationen über weitere Hilfsmaßnahmen für die Konjunktur, nachdem Ministerpräsident Li Keqiang eingeräumt hat, dass sich die Null-Covid-Politik seines Landes im zweiten Quartal stärker als erwartet die Konjunktur beeinträchtigt habe. Der Politiker rief sechs Provinzen des Landes auf, den Konsum anzukurbeln.

US-NACHBÖRSE

Die Agilent-Aktie legte auf Nasdaq.com um 5,5 Prozent zu, nachdem das auf Messgeräte spezialisierte Technikunternehmen seinen Zwischenbericht für das dritte Quartal vorgelegt hatte. Die Zahlen fielen besser als erwartet aus, zudem erhöhte Agilent den Ausblick. Auch die Geschäftszahlen von Quicklogic kamen gut an, der Kurs des Halbleiterunternehmens legte um 5,8 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.151,88 +0,7% 239,44 -6,0% S&P-500 4.305,20 +0,2% 8,06 -9,7% Nasdaq-Comp. 13.102,55 -0,2% -25,50 -16,3% Nasdaq-100 13.635,21 -0,2% -31,97 -16,5% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 794 Mio 735 Mio Gewinner 1.723 1.625 Verlierer 1.474 1.583 unverändert 171 172

Uneinheitlich - Am Nachmittag kamen zunächst Verkäufer an den Markt, bis im es im späten Geschäft wieder etwas nach oben ging. Bremsend wirkten technische Hürden wie die 200-Tage-Linie im S&P-500. Die Walmart-Aktie legte um 5,1 Prozent zu. Der Einzelhandelsriese hat im zweiten Quartal nicht nur besser abgeschnitten als erwartet, sondern auch seinen Ausblick angehoben. Kaum niedriger fiel der Kursgewinn bei Home Depot (+4,1%) aus. Auch die Baumarktkette hatte positiv überrascht. Im Windschatten der beiden Einzelhandelsriesen verteuerten sich auch andere Werte des Sektors, wie Target (+3,9%), Lowe's (+3%) und Kohl's (+6,1%), die im Lauf der Woche noch berichten werden. Die Nachricht von einer Zusammenarbeit mit Walmart verhalf der Aktie des Streaming-Anbieters Paramount Global zu einem Plus von 2,4 Prozent. Ein Reuters-Bericht, wonach Tencent (+1,7%) eine Beteiligung von 17 Prozent an Meituan verkaufen will, drückte die Kurse chinesischer Unternehmen wie Alibaba (-1,6%), Bilibili (-2,7%) und JD.com (-1,2%). Die in jüngster Zeit stark gesuchte "Meme-Aktie" Bed Bath & Beyond explodierten um weitere 60 Prozent. Seit Ende Juli hat sich die Aktie mehr als vervierfacht.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,26 +8,3 3,17 252,7 5 Jahre 2,96 +5,6 2,90 169,9 7 Jahre 2,89 +4,3 2,85 145,4 10 Jahre 2,82 +3,1 2,79 130,6 30 Jahre 3,10 -0,6 3,10 119,5

Am Anleihemarkt erholten sich die Renditen, weil Rentenpapiere mit der gestiegenen Risikofreude verkauft wurden.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0182 +0,1% 1,0168 1,0139 -10,5% EUR/JPY 136,79 +0,2% 136,50 135,60 +4,5% EUR/GBP 0,8402 -0,1% 0,8407 0,8434 -0,0% GBP/USD 1,2117 +0,2% 1,2093 1,2021 -10,5% USD/JPY 134,36 +0,1% 134,24 133,73 +16,7% USD/KRW 1.309,31 -0,1% 1.310,90 1.311,95 +10,1% USD/CNY 6,7711 -0,3% 6,7883 6,7956 +6,5% USD/CNH 6,7809 -0,2% 6,7923 6,8126 +6,7% USD/HKD 7,8384 -0,0% 7,8414 7,8409 +0,5% AUD/USD 0,7015 -0,1% 0,7025 0,7001 -3,4% NZD/USD 0,6351 +0,1% 0,6345 0,6331 -7,0% Bitcoin BTC/USD 24.320,21 +1,5% 23.949,63 24.003,99 -47,4% YTD zu Vortagsschluss

Der Dollar gab Gewinne wieder ab, der Dollarindex fiel minimal. Solange es keine deutlichen Anzeichen für eine Konjunkturabschwächung in den USA gibt, dürfte der aktive Kurs der US-Notenbank den Dollar stützen, so Devisenanalystin You-Na Park-Heger von der Commerzbankert. Es komme weniger darauf an, wie stark die US-Notenbank ihren Leitzins noch erhöhen werde, sondern ob sie auch dann weiter erhöhen würde, sollte sich die Konjunktur merklich abschwächen und gleichzeitig die Inflation höhere Zinsen notwendig machen.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,55 86,53 +1,2% 1,02 +22,3% Brent/ICE 93,35 92,34 +1,1% 1,01 +25,3% YTD zu Vortagsschluss

Die am Montag schwer gebeutelten Ölpreise gaben weiter nach, die US-Sorte WTI erreichte den tiefsten Stand seit Januar. Spekulationen auf eine Wiederbelebung des Iran-Atomabkommens drückten auf den Preis, weil dann mehr Öl auf den internationalen Markt kommen könnte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.780,73 1.775,82 +0,3% +4,91 -2,7% Silber (Spot) 20,25 20,14 +0,5% +0,11 -13,1% Platin (Spot) 941,30 938,35 +0,3% +2,95 -3,0% Kupfer-Future 3,64 3,62 +0,3% +0,01 -17,9% YTD zu Vortagsschluss

Gold war erneut nicht gefragt. Hier belastete die Aussicht auf weiter steigende Zinsen.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

JAPAN - Konjunktur

Die japanischen Exporte sind im Juli den 17. Monat in Folge gestiegen, getrieben von einer starken Nachfrage nach Autos und mineralischen Brennstoffen. Die Exporte legten gegenüber dem gleichen Monat im Vorjahr um 19 Prozent zu, etwas stärker als Ökonomen mit 18,2 Prozent erwartet hatten. Im Juni hatten die Ausfuhren um 19,4 Prozent zugenommen. Die Importe stiegen um 47,2 Prozent, was vor allem höheren Energiepreisen geschuldet ist.

USA - Konjunktur

US-Präsident Joe Biden hat das milliardenschwere Klimaschutz- und Sozialpaket - einen großen Erfolg für seine Demokratische Partei - mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. Das sogenannte Inflationsreduzierungsgesetz werde die USA auf die Zukunft vorbereiten, sagte er. Der Kongress hatte vergangene Woche das Gesetz verabschiedet, das unter anderem rund 370 Milliarden Dollar vorsieht.

USA - Politik

Die als scharfe Kritikerin von Ex-US-Präsident Donald Trump bekannte konservative Abgeordnete Liz Cheney ist bei Vorwahlen ihrer Republikanischen Partei im Bundesstaat Wyoming unterlegen. Die Tochter des früheren Vizepräsidenten Dick Cheney verlor gegen die von Trump unterstützte Bewerberin Harriet Hageman. Cheney wird nun ihren Sitz im Repräsentantenhaus in Washington verlieren.

AMAZON

Amazon-Mitarbeiter in einem Lagerhaus im Bundesstaat New York haben beim National Labor Relations Board (NLRB) einen Wahlantrag auf Gründung einer Gewerkschaft gestellt. Sollte die NLRB den Arbeitnehmern das Wahlrecht zugestehen, wäre dies die vierte Gewerkschaftswahl in einer Amazon-Einrichtung in diesem Jahr. Ein Amazon-Sprecher sagte, das Unternehmen halte eine gewerkschaftliche Organisierung nicht für notwendig.

FORD

hat bei einer grünen Anleihe zur Finanzierung von Projekten rund um neue Elektroautos eine starke Nachfrage verzeichnet. Die Emission im Volumen von 1,75 Milliarden Dollar war mehrfach überzeichnet. Ford will die Erlöse aus der Anleihe zur Finanzierung von Projekten im Bereich des sauberen Verkehrs einsetzen, einschließlich des Designs, der Entwicklung und der Herstellung von Elektrofahrzeugen in Nordamerika.

MANCHESTER UNITED

High-Tech-Milliardär Elon Musk hat mit der Ankündigung für Verwirrung gesorgt, den englischen Fußballverein Manchester United zu kaufen. "Ich kaufe Manchester United, nichts zu danken", schrieb er bei Twitter. Zunächst war unklar, ob Musk den Satz ernst oder scherzhaft gemeint hatte. Der Premier-League-Club wird von der US-Unternehmerfamilie Glazer kontrolliert. Der an der New Yorker Börse notierte Fußballverein hat derzeit einen Marktwert von etwas mehr als zwei Milliarden Dollar.

