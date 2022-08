Tech-Milliardär Elon Musk hat getwittert, dass er den britischen Fußballclub Manchester United kaufen will. "Außerdem kaufe ich Manchester United. Gern geschehen", schrieb der 51-Jährige in der Nacht zum Mittwoch in dem sozialen Netzwerk. Zunächst war nicht klar, ob der Multimilliardär seine Ankündigung ernst gemeint hat.Vor seinem ManU-Tweet hatte Musk getwittert: "Um es klarzustellen, ich unterstütze die linke Hälfte der Republikanischen Partei und die rechte Hälfte der Demokratischen Partei." ...

