Unterföhring (ots) -Show-Diebstahl! Quizmaster Joko Winterscheidt verliert seine Sendung und muss sich am Dienstagabend Im Finale gegen Olli Schulz geschlagen geben. "Wer stiehlt mir die Show?" bleibt stark und erzielt sehr gute 16,3 Prozent Marktanteil (14-49 J.).Olli Schulz moderiert am Dienstag "Wer stiehlt Olli Schulz die Show?"Musiker Olli Schulz wird kommenden Dienstag, 23. August 2022, um 20:15 Uhr zum Moderator seiner eigenen Quizshow auf ProSieben und präsentiert "Wer stiehlt Olli Schulz die Show?". Dabei darf er die Show ganz nach seinen Wünschen inszenieren.Und Joko Winterscheidt? Er muss am Dienstag hinter dem Ratepult Platz nehmen und als Kandidat versuchen, seine eigene Show zurückzugewinnen. Dazu muss er besser quizzen als seine Mitspieler:innen Nilam Farooq, Fahri Yardim und Wildcard Chiara (29, aus Köln). Nach acht Quiz-Kategorien zieht eine:r der Spieler:innen ins Finale gegen Olli Schulz ein und hat dann die Möglichkeit, ihm die Show zu stehlen."Wer stiehlt Olli Schulz die Show?" - Dienstag, 23. August 2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: WSMDSBasis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 17.08.2022 (vorläufig gewichtet)