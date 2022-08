Münchner Rück: gutes Quartal, Ausblick bestätigt

Die Münchner Rück (DE0008430026) legte vergangene Woche die Zahlen zum zweiten Quartal vor: Zwar fiel der Gewinn wegen des schwächelnden Anlageergebnis auf 768 Mio. Euro (Vorjahr 1,106 Mrd. Euro), doch die Konsensus-Schätzungen beliefen sich auf lediglich 719 Mio. Euro. Die Großschadensbelastung lag mit 575 Mio. Euro zwar über dem Vorjahreswert (432 Mio. Euro), bleibt aber als Anteil zu den verdienten Nettobeiträgen mit 7,5 Prozent deutlich unter dem langfristig erwarteten Mittelwert von 13 Prozent. Die Münchner Rück ist mit einer Marktkapitalisierung von 33,4 Mrd. Euro der größte Rückversicherer weltweit vor Swiss Re, Hannover Rück und Scor. Mit 240 Euro notiert die Aktie gut 15 Prozent unter den 10-Jahres-Hochs von Februar 2020 und Januar 2022.

Discount-Strategie mit 10 Prozent Puffer (März)

Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PF9FD52 bietet beim Kaufpreis von 216,20 Euro einen Puffer von 10,1 Prozent und generiert eine Rendite von 13,80 Euro oder 10,6 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 17.3.23 auf oder über den Cap von 230 Euro schließt, andernfalls wird eine Aktie geliefert.

Bonusstrategie mit 25 Prozent Puffer (März)

Etwas mehr Puffer gibt"s mit Barriere: Das Capped-Bonus-Zertifikat der DZ Bank mit der ISIN DE000DV6NH47 zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 250 Euro, wenn die Barriere bei 180 Euro (Puffer 25 Prozent) bis zum 17.3.23 niemals berührt oder unterschritten wird. Bei einem Preis von 236,95 Euro sind somit maximal 13,05 Euro oder 9,1 Prozent p.a. drin. Barausgleich in allen Szenarien.

Einkommensstrategie mit 11 Prozent p.a. Kupon (Juni / September)

Die Aktienanleihe der HVB mit der ISIN DE000HB4N7A3 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung einen Zinskupon von 11 Prozent, was durch den Einstieg zu pari auch der effektiven Rendite entspricht. Wenn die Aktie am 16.6.23 unterhalb des Basispreises von 230 Euro notieren sollte, erfolgt die Lieferung von 4 Aktien nach Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 230 Euro, Bruchteile in bar).

ZertifikateRport-Fazit: Die Münchner Rück bestätigt den Ausblick fürs Gesamtjahr; zugleich werden die Bäume hier nicht in den Himmel wachsen - eine gute Ausgangslage für Seitwärtsstrategien, die trotz relativ geringer Volatilitäten und komfortabler Sicherheitspuffer noch zweistellige Renditen ermöglichen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Münchener Rück-Aktien oder von Anlageprodukten auf Münchener Rück-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de