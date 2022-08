Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wir haben an dieser Stelle mehrfach darauf hingewiesen, dass sowohl die steigenden Zinsen als auch die hohe Inflation das Konsumverhalten negativ beeinflussen, so die Analysten der Helaba.Die Verbraucherstimmung in den USA habe sich bereits massiv abgekühlt. Heute gebe es neue Informationen über das Konsumverhalten. Es stünden die Einzelhandelsumsätze zur Veröffentlichung an. Diese hätten zuletzt positiv überrascht. Zwar müsse die hohe Zuwachsrate vor dem Hintergrund der kräftigen Preissteigerungen relativiert werden, aber auch die Kern-Umsätze ohne Pkw-Händler und Tankstellen hätten sich verbessern können. ...

