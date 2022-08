DJ PTA-Adhoc: 7C Solarparken AG: beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht mit Gesamtemissionsvolumen von bis zu EUR 7,9 Mio.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Bayreuth (pta016/17.08.2022/08:45) - Bayreuth, 17.08.2022 - Der Vorstand der 7C Solarparken AG (WKN: A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68; Börse: Regulierter Markt in Frankfurt/Main (General Standard)) hat heute auf Basis des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 21. Juli 2022 und mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Gewährung des Bezugsrechts für bestehende Aktionäre von EUR 76.362.473,00 auf bis zu EUR 78.097.983,00 durch Ausgabe von bis zu 1.735.510 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Der Bezugspreis je Aktie wurde vom Vorstand unter Zustimmung des Aufsichtsrats auf EUR 4,55 festgelegt.

Bestehende Aktionäre werden die Möglichkeit haben, die 1.735.510 neuen Aktien im Rahmen eines Bezugsangebots zu zeichnen. Zudem wird den bestehenden Aktionären die Möglichkeit zum Mehrbezug eingeräumt. Die Bezugsfrist läuft vom 22. August 2022, 00:00 Uhr bis zum 5. September 2022, 24:00 Uhr. Die neuen Aktien sollen prospektfrei in die bestehende Notierung im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2022 gewinnberechtigt.

Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll einen ersten Baustein zur Finanzierung der geplanten Investitionen sowie für neu identifizierte Opportunitäten im Projektentwicklungsgeschäft bilden. Ziel des Vorstands ist es das Portfolio des Konzerns auf 525 MWp bis Ende 2024 zu erweitern. Der Bezugspreis der Kapitalerhöhung wurde vom Vorstand auf Grundlage des für das Geschäftsjahr 2022 prognostizierten Cash Flows je Aktie (CFPS) in Höhe von EUR 0,65 unter Berücksichtigung eines Multiplikators von 7 festgelegt. Die Transaktion wird von M.M.Warburg begleitet.

Aussender: 7C Solarparken AG Adresse: An der Feuerwache 15, 95445 Bayreuth Land: Deutschland Ansprechpartner: Koen Boriau Tel.: +49 921 230557-77 E-Mail: info@solarparken.com Website: www.solarparken.com

ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: London

