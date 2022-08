Walmart: Umsätze deutlich erhöht; Jahresausblick wieder positiv

Werbung



Walmart steigerte seine Umsätze in den vergangenen 3 Monaten deutlich und prognostiziert wieder einen positiven Jahresausblick. Außerdem: Morgen, am 17.08.2022, präsentiert unser Technischer Analyst spannende Informationen aus den Charts des S&P 500© sowie dem Basiswert Alphabet.



In den USA herrscht nach wie vor eine hohe Inflationsrate, welche sobald auch noch nicht abschwellen wird. Der größte US-Einzelhändler Wal-Mart hat jedoch seinen Umsatz trotz der hohen Inflationsrate von derzeit 8,5% und den geschwächten Lieferketten deutlich gesteigert. Walmart teilte am Dienstag mit, dass in den vergangenen drei Monaten (Mai - Juli) die Umsätze im Jahresvergleich um 8% auf 152,9 Milliarden Dollar gesteigert werden konnten. Der Betriebsgewinn sank jedoch um knapp 7% auf 6,9 Milliarden Dollar.

Walmart offenbarte vor kurzem ebenfalls den Deal mit Paramount Global, einem Streaming Dienstanbieter und Unterhaltungskonzern. Künftig sollen die Mitglieder von Walmart+, welches ein eigenes Mitgliedschaftsprogram von Walmart ist, über das Film- & Serienportfolio von Paramount+ ohne Aufpreis verfügen können. Der Plan von Walmart ist es, dem großen Mitbewerber Amazon mit seinem Amazon Prime-Programm die Stirn bieten zu können, welches bisher auf über 200 Millionen Mitglieder weltweit angewachsen ist. Das Angebot von Walmart mit dem neuen Streaming-Dienst Portfolio wird voraussichtlich ab September verfügbar sein.





Morgen Abend, am 17.08.2022 wird unser hauseigener Technischer Analyst der HSBC, Jörg Scherer, um 18.30 Uhr im Daily-Trading live unter anderem den Basiswert "Alphabet" und den Index "S&P 500©" genauer unter die Lupe nehmen. Sind Sie interessiert? Das Webinar findet über Zoom statt und Sie können sich bequem und einfach von zu Hause aus einloggen. Eine Vorabanmeldung ist hierfür nicht notwendig. Loggen Sie sich einfach 10 Minuten vor Beginn über den nachfolgenden Button ein.

