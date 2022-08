Die wichtigsten Nachrichten des Tages in der schnellen Übersicht. Heute mit Uniper, General Motors, Manchester United, Amazon. - FED - Die US-Notenbank Federal Reserve legt um 20.00 Uhr die Protokolle der Zinssitzung von Ende Juli vor. Experten erhoffen sich Einblick in den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed, die im Kampf gegen die ausufernde Inflation zuletzt zwei ungewöhnlich große Zinsschritte von jeweils 0,75 Prozentpunkten in Folge beschlossen ...

