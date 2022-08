Avis Budget: übernehmen die Bullen gerade das Steuer beim Autovermieter?

Bombastisches Gewinnwachstum bei Avis Budget (CAR) prognostiziert. Börsentäglich weitere coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: CAR ISIN: US0537741052

Rückblick: Die Aktie ist nach einem Höhenflug im April wieder zurückgekommen und steht dennoch mit einem soliden Plus von rund 17 Prozent im Halbjahresvergleich da. Die einmal gebrochene Widerstandslinie hat bereits ausreichend Kontaktpunkte gefunden, so dass wir annehmen, dass in Kürze ein Breakout kommen könnte.

Chart vom 17.08.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 193.91 USD





Meine Expertenmeinung zu CAR

Meinung: Avis Budget ist - auch als Folge diverse Übernahmen - einer der weltweit führenden Autovermieter. Die bekanntesten Marken sind Avis, Budget und Zipcar. Nach dem Corona-bedingten Verlustjahr 2020 gab es für 2021 Rekordzahlen bei Umsatz und Gewinn und die Prognosen für das laufende Jahr sehen ein Gewinnwachstum von rund 140 Prozent vor. Bei der Vierteljahresmeldung am 1. August lag der Gewinn deutlich über den Erwartungen und auch das Umsatzplus von rund 37 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres kam bei den Analysten gut an.

Setup:

Mögliches Setup: Der Bruch der Widerstandslinie wäre ein klares Kaufsignal. Wir würden das Pivot-Hoch vom 21. April anvisieren sowie den Stopp Loss zunächst unter das Tief vom 5. August setzen und dann per Trailing Stopp nachziehen. Frische Quartalszahlen gibt es am 31. Oktober, so dass diese einer längerren Laufzeit nicht im Wege stehen. Börsentäglich gibt es weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in CAR.

Veröffentlichungsdatum: 17.08.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.