Die Deutschen freunden sich langsam mit der bargeldlosen Bezahlung an. Für das erste Halbjahr 2022 wurden rund 17 Prozent mehr Transaktionen verzeichnet als im Vorjahreszeitraum. Das bargeldlose Bezahlen mit der Girocard hat im ersten Halbjahr 2022 weiter an Beliebtheit gewonnen. Rund 3,17 Milliarden Bezahlvorgänge mit der Girocard zählte die Frankfurter Einrichtung Euro Kartensysteme in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Girocard-Halbjahreszahlen hervorgeht. Das waren rund 17 Prozent mehr als im ...

