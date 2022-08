von Wolfgang Ehrensberger, €uro am Sonntag€uro am Sonntag: Derzeit herrscht Flaute auf dem internationalen Markt für Börsengänge (IPO), und die Lage an den Märkten ist turbulent. VW hält unverdrossen am Börsengang seines Autobauers Porsche im vierten Quartal fest. Wie schätzen Sie die Erfolgsaussichten für diese Transaktion ein? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...