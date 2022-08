Das britisch-koreanische Unternehmen Eurocell wird seine angekündigte Fabrik für die Produktion von Batteriezellen in Europa wohl in den Niederlanden errichten. Eurocell befindet sich eigenen Angaben zufolge in finalen Gesprächen mit Behörden und der Investitions- und Entwicklungsagentur NOM. Bei der ersten Ankündigung der Pläne für eine solche Fabrik in Westeuropa im Februar hatte Eurocell noch Großbritannien, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...