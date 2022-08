Das Währungspaar NZDUSD stieg während des asiatischen Handels an, nachdem die Reserve Bank of New Zealand in einer weithin erwarteten Erklärung ihren Leitzins um 50 Basispunkte auf 3% angehoben und bekräftigt hatte, dass sie die Normalisierung der Zinssätze fortsetzen werde und der OCR im März 2023 einen Höchststand von 4,1% erreichen werde. Die Aufwärtsbewegung erwies sich jedoch als kurzlebig, da die restriktive Haltung der FED und die schwachen Wirtschaftsdaten die Angst vor einer weltweiten ...

