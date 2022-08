Uniper: Deutschlands größter Gasimporteur verzeichnet große Verluste

Werbung



Uniper veröffentlichte heute vor Handelsbeginn seine Ergebnisse für die ersten beiden Quartale. Auch wenn diese negativ ausgefallen sind, sind die Prognosen für die Zukunft optimistischer. Außerdem: Heute um 18:30 präsentiert unser Technischer Analyst spannende Informationen aus den Charts des S&P 500© sowie dem Basiswert Alphabet.



Uniper, das größte Gasimportunternehmen Deutschlands, verkündete heute große Verluste. In den ersten zwei Quartalen des Jahres erzielte Uniper einen Nettoverlust von mehr als 12 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr erzielte der Gasimporteur noch ein positives Ergebnis von knapp 580 Millionen Euro. Der bisher negative Ebit ist besonders dem Konflikt mit Russland geschuldet. Hierbei musste Uniper mehrere Abschreibungen vollziehen, unter anderem für die Ostsee-Gaspipeline "Nord Stream 2" und mehreren Kraftwerken in Russland. Den größten Teil jedoch stellen die Gaslieferkürzungen aus Russland dar. Hinzu kommt, dass Russland die bisher vertraglich vereinbarten und in der Vergangenheit zugesicherten Gasmengen nicht mehr vollständig liefert. Dennoch gibt es Hoffnung, denn Uniper rechnet mit Ergebnisverbesserungen für das Jahr 2023 und ist bestrebt ab 2024 die Verlustzone zu verlassen.





Heute um 18:30 Uhr wird unser Technischer Analyst der HSBC, Jörg Scherer, im Daily-Trading live unter anderem den Basiswert "Alphabet" und den Index "S&P 500©" genauer unter die Lupe nehmen. Sind Sie interessiert? Das Webinar findet über Zoom statt und Sie können sich bequem und einfach von zu Hause aus einloggen. Eine Vorabanmeldung ist hierfür nicht notwendig. Loggen Sie sich einfach 10 Minuten vor Beginn über den nachfolgenden Button ein. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

