Der Dax ringt derzeit um einen Verbleib oberhalb von 13.900 Punkten. Insgesamt befindet sich der Index in einer exzellenten Ausgangslage, um den psychologisch wichtigen Bereich von 14.000 Punkten zu attackieren. Im gestrigen Dienstagshandel (16.08.) unternahm er bereits erste, zaghafte Versuche. Nichtsdestotrotz sollte man die Unterseite nicht außer Acht lassen. In den USA stehen im weiteren Tagesverlauf noch einige Termine an. Aktuelle Daten zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...