Berlin (ots) -Unmittelbar neben dem Karls Erlebnis-Dorf in Elstal will Geschäftsführer Robert Dahl mit seinem Team einen neuen Freizeitpark bauen. In Kooperation mit KIDDINX entsteht dort der erste "Bibi & Tina"-Freizeitpark der Welt.Einmal in die abenteuerlichen Geschichten der bekannten Pferdefreundinnen Bibi & Tina eintauchen. Das ist ab 2024 in der Nähe von Berlin möglich. "Wir sind sehr stolz und glücklich, dass wir Bibi und Tina in einem eigens dafür geplanten Freizeitpark zum Leben erwecken dürfen," so Karls-Geschäftsführer Robert Dahl. Auf ca. 60.000 m2 wird es neben zahlreichen Aktivitäten rund um Pferde, Reiten, Spiel und Spaß auch ein passendes Themen-Hotel geben.Der weltweit erste "Bibi & Tina"-Freizeitpark entsteht in Kooperation mit KIDDINX und widmet sich der spannenden Welt aus der erfolgreichen deutschen Serie "Bibi & Tina" - vom berühmten Martinshof bis hin zum Schloss Falkenstein und deren Bewohnern. Das umfangreiche Bauprojekt wird voraussichtlich zwei Jahre dauern und 2024 Eröffnung feiern."Im Rahmen unserer inzwischen über 2-jährigen Zusammenarbeit - mit der Firma Karls zum Aufbau der sehr erfolgreichen Hörspielmarke 'Die Karls Bande', haben wir die schnelle, konstruktive und sehr professionelle Arbeitsweise von Robert Dahl und seinem Team kennengelernt. Was liegt da näher, als über weitere gemeinsame Projekte nachzudenken. Wir freuen uns sehr mit den Freizeitpark-Profis von Karls den weltweit ersten 'Bibi & Tina'-Freizeitpark in Elstal zu entwickeln," so Holger Küchler, Geschäftsführer der KIDDINX Media GmbH.