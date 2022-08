An den Börsen bleibt die Stimmung weiter positiv. Im Deutschen Aktienindex steht eventuell schon für den heutigen Handelstag die runde 14.000er Marke auf der To-Do-Liste der Anleger. Damit begibt sich der Index dann aber auch in eine Zone, in der neben der psychologischen Hürde auch mehrere große Widerstände liegen, so dass aus technischer Sicht zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...