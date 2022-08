Italvolt-CEO Lars Carlstrom hat in einem Interview nähere Details zur angekündigten 45-GWh-Batteriezellenfabrik in der nordwestitalienischen Region Piemont verraten. So rechnet Carlstrom damit, im Frühjahr 2023 die Baugenehmigung zu erhalten. Die Fabrik wird den Informationen zufolge NMC-Zellen mit Siliziumanoden herstellen. Es sollen auch Feststoffzellen in Betracht gezogen werden. Zudem sehen die ...

