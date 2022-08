Der chinesische Batteriezellen-Hersteller Eve Energy wird laut einem Agenturbericht der Hauptlieferant von Batteriezellen in Europa für die Neue-Klasse-Elektroautos von BMW ab 2025. Dafür plant Eve Energy wohl auch ein Batteriewerk in Ungarn in unmittelbarer Nähe zu dem BMW-Fahrzeugwerk. Das berichtet Reuters unter Berufung auf zwei Insider. Laut einer der Informanten sollen die Verträge bereits unterzeichnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...