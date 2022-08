Bonn (ots) -Am 8. August 2022 haben die Deutsche Bischofskonferenz und die Bischöfliche Aktion Adveniat eine unabhängige Untersuchung der Akten der Koordinationsstelle Fidei Donum veröffentlicht. Bei dieser Untersuchung wurde eine Reihe von Fällen sexuellen Missbrauchs aufgedeckt und beschrieben. Deren weitere Aufarbeitung erfolgt nun durch die jeweils zuständigen Diözesen in Deutschland und Lateinamerika. Angesichts der von der Untersuchung betroffenen unterschiedlichen Zuständigkeits- und Verantwortungsbereiche hat die Deutsche Bischofskonferenz eine Ansprechperson benannt, die Betroffenen bei der Kontaktaufnahme mit der jeweils zuständigen Stelle helfen soll. Wer von sexualisierter Gewalt durch deutsche Fidei Donum-Priester betroffen ist, wird gebeten, sich per E-Mail (betroffene-fideidonum@dbk.de) oder telefonisch (Tel.: 0228/103-436) an die Deutsche Bischofskonferenz zu wenden.Hinweise:Die Kontaktdaten sind auf www.dbk.de unter Ansprechpersonen für Betroffene von sexualisierter Gewalt (https://www.dbk.de/themen/sexualisierte-gewalt-und-praevention/informationen-fuer-betroffene/ansprechpersonen) verfügbar. Informationen zum Thema Sexualisierte Gewalt und Prävention finden sich auf der Themenseite www.dbk.de/themen/sexualisierte-gewalt-und-praevention.Der Abschlussbericht von Dr. Bettina Janssen zur Untersuchung der Akten der Koordinationsstelle Fidei Donum ist als pdf-Datei unter www.dbk.de auf der Themenseite Sexualisierte Gewalt und Prävention (https://www.dbk.de/themen/sexualisierte-gewalt-und-praevention/forschung-und-aufarbeitung/studien) und www.adveniat.de verfügbar.Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28823/5299058