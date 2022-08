Linz (www.anleihencheck.de) - Bei der Inflation in Tschechien zeichnet sich eine Abschwächung ab, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Juli-Inflationsrate von 17,5% sei extrem hoch gewesen, sie sei aber unter den Erwartungen geblieben und die Produzentenpreisinflation sei laut gestern veröffentlichten Daten bereits rückläufig. Wenn auch die Verbraucherpreisinflation bald nachlasse, werde die Tschechische Nationalbank (CNB) den Leitzinssatz von derzeit 7,0% möglicherweise nicht weiter erhöhen müssen. Die tschechische Krone (CZK) habe gestern leicht abgewertet, aber insgesamt würden die Interventionen der CNB gegen eine schwache CZK erfolgreich bleiben. Auch das mache weitere Zinserhöhungen b.a.w. unnötig. (17.08.2022/alc/a/a) ...

