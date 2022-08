Jetzt ist ein exzellenter Zeitpunkt, um die Aktie von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) zu kaufen. Das zumindest sagte zuletzt ein Artikel in einem US-amerikanischen Börsenmedium. Ehrlich gesagt weiß ich nicht einmal mehr, wo ich das gelesen habe. Aber das, was ich danach dachte, kann ich gut zusammenfassen: Ich stimme dem so ziemlich zu. Tatsächlich sehe ich sogar mehrere Gründe, warum die Aktie von Berkshire Hathaway jetzt ein Kauf sein könnte. Blicken wir auf ein paar davon, die dich als Investor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...